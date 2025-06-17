Дементьева — об Андреевой: тяжело играть, когда пророчат, что сегодня-завтра будешь первой

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась об обилии внимания к 18-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Ажиотаж влияет на её выступления, безусловно. Это очень тяжело: играть, когда все тебе пророчат, что вот ты сегодня-завтра будешь первой ракеткой мира, что ты обязательно выиграешь крупный турнир. Конечно, это определённое давление, с которым сейчас приходится справляться. И одно дело, когда тебя ещё никто не знал. Ты ходила и была, как говорят, андердогом и добивалась этих побед. Сейчас уже она чувствует, что от неё ждут, да и все об этом говорят.

А когда соперницы оказывают сопротивление, очень сложно этот момент пройти. Но я уверена, что она с этим справится. Это всё её опыт. Она ещё очень молодая. Это не говорит о том, что что-то у неё не получается. Нет, она просто всему это учится. Она впервые с этим столкнулась. Но у неё, судя по всему, есть всё для, чтобы пройти этот период и добиться больших побед», — приводит слова Дементьевой «Советский спорт».