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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня
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Сегодня, 17 июня, в Берлине (Германия) состоится второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/16 финала. Расписание 16 июня (время – мск):

  • 12:30. Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия);
  • 12:30. Ван Синьюй (Китай) — Дарья Касаткина (Австралия);
  • 14:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Мэдисон Киз (США);
  • 17:00. Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия);
  • 18:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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