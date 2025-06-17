Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня
Сегодня, 17 июня, в Берлине (Германия) состоится второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.
Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/16 финала. Расписание 16 июня (время – мск):
- 12:30. Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия);
- 12:30. Ван Синьюй (Китай) — Дарья Касаткина (Австралия);
- 14:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Мэдисон Киз (США);
- 17:00. Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия);
- 18:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
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