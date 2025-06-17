Андрей Рублёв — Себастьян Офнер: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Галле
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Сегодня, 17 июня, продолжится розыгрыш травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге турнира состоится матч между россиянином Андреем Рублёвым (14-я ракетка мира) и австрийцем Себастьяном Офнером, занимающим 122-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Начало матча запланировано на 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:30 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
122
Себастьян Офнер
С. Офнер
Теннисисты ранее не проводили матчей, игра в Галле станет их первым очным противостоянием.
Турнир в Галле завершится 22 июня. Действующий победитель соревнований — итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает чемпионский титул.
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