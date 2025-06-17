Андрей Рублёв — Себастьян Офнер: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Галле

Сегодня, 17 июня, продолжится розыгрыш травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге турнира состоится матч между россиянином Андреем Рублёвым (14-я ракетка мира) и австрийцем Себастьяном Офнером, занимающим 122-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Начало матча запланировано на 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теннисисты ранее не проводили матчей, игра в Галле станет их первым очным противостоянием.

Турнир в Галле завершится 22 июня. Действующий победитель соревнований — итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает чемпионский титул.