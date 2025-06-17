Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоится второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/16 финала. Расписание 16 июня (время – мск):

13:00. Магда Линетт (Польша) — Александра Эала (Филиппины);

14:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Ребекка Шрамкова (Словакия);

15:00. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Кэти Бултер (Великобритания);

16:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Кристина Букша (Испания);

18:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Маккартни Кесслер (США).

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.