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Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня

Турнир WTA-250 в Ноттингеме, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня
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Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме (Великобритания) состоится второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме. 1/16 финала. Расписание 16 июня (время – мск):

  • 13:00. Магда Линетт (Польша) — Александра Эала (Филиппины);
  • 14:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Ребекка Шрамкова (Словакия);
  • 15:00. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Кэти Бултер (Великобритания);
  • 16:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Кристина Букша (Испания);
  • 18:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Маккартни Кесслер (США).

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову.

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