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Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня

Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня
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Сегодня, 17 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Расписание игрового дня 17 июня (время московское):

  • 12:30. Педро Мартинес Портеро (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
  • 12:30. Андрей Рублёв (Россия, 4) — Себастьян Офнер (Австрия, Q);
  • 12:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Томаш Махач (Чехия, 7);
  • 14:00. Жоао Фонсека (Бразилия, WC) — Флавио Коболли (Италия);
  • 14:00. Уго Умбер (Франция, 6) — Денис Шаповалов (Канада);
  • 14:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) — Алекс Микельсен (США);
  • 15:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Ласло Джере (Сербия, Q);
  • 16:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфман (Германия, Q);
  • 18:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Карен Хачанов (Россия, 8).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в этом году защищает титул.

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