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Наоми Осака — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Берлине

Наоми Осака — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Берлине
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Сегодня, 17 июня, состоится второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. В рамках первого круга пройдёт матч 57-й ракетки мира японки Наоми Осаки и россиянки Людмилы Самсоновой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:30 МСК
Наоми Осака
57
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Наоми Осака ведёт 2-1 по личным встречам. В марте она победила во втором круге «тысячника» в Майами (США) — 6:2, 6:4.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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