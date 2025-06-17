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Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 17 июня

Сегодня, 17 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 17 июня (время московское):

14:00. Алекс де Минор (Австралия, 5) – Иржи Легечка (Чехия);

14:00. Брэндон Накашима (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

14:00. Алексей Попырин (Австралия) — Александар Вукич (Австралия, Q);

15:30. Райлли Опелка (США, SR) — Камило Уго Карабельи (Аргентина);

15:30. Дженсон Бруксби (США, SR) — Джек Дрейпер (Великобритания, 2);

15:30. Артур Риндеркнеш (Франция, LL) — Бен Шелтон (США, 6);

17:00. Джордан Томпсон (Австралия) — Хауме Мунар (Испания, LD);

17:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

18:30. Габриэль Диалло (Канада) — Билли Харрис (Великобритания, WC);

18:30. Корентен Муте (Франция, Q) — Тейлор Фриц (США, 3).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.