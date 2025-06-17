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Кафельников: Хачанов, наверное, играет даже больше своих возможностей

Кафельников: Хачанов, наверное, играет даже больше своих возможностей
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников оценил результаты и перспективы 22-й ракетки мира Карена Хачанова.

«Карен выжимает из своих возможностей максимум. Видно, что он старается, но для прорыва, чтобы вновь вернуться в первую десятку, чего-то не хватает. Не знаю чего. Эти вопросы нужно задавать Карену и людям, которые помогают ему в тренировочном процессе. Только они могут ответить. Я так вижу – предпосылки к тому, чтобы как-то улучшить свой рейтинг, безусловно, есть, но нужно делать что-то большее для достижения этого.

Упрекнуть его в том, что он не старается, не выкладывается на максимум, я не могу. По мне, он делает ровно столько, сколько может, – наверное, даже больше своих возможностей, но, к сожалению, происходит то, что происходит», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Евгением Кафельниковым выйдет сегодня, 17 июня, в 12:00 мск.

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