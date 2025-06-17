WTA опубликовала масштабный исследовательский отчёт об оскорблениях игроков в соцсетях

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) опубликовали первый в истории отчёт, в котором описываются масштабы оскорблений игроков в социальных сетях.

В январе 2024 года был запущен сервис Threat Matrix, который работает при помощи искусственного интеллекта и аналитиков, включая экспертов по оценке рисков и угроз. Сервис работает на всех основных платформах социальных сетей более чем на 40 языках. Под действие сервиса попадают около 8300 игроков.

В период с января по декабрь 2024-го Threat Matrix проанализировал 1,6 млн сообщений и комментариев. Было обнаружено около 8 тыс. оскорбительных сообщений, отправленных с 4,2 тыс. аккаунтов. Были приняты меры против самых серьёзных. Данные о 15 аккаунтах были переданы в правоохранительные органы.

В течение года 458 игроков подверглись прямым оскорблениям или угрозам, пять игроков получили 26% от общего числа выявленных оскорблений, в то время как 97 активных аккаунтов были ответственны за 23% всех обнаруженных оскорблений.