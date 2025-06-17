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Кафельников назвал главную проблему в работе с молодыми российскими теннисистами

Кафельников назвал главную проблему в работе с молодыми российскими теннисистами
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о потенциале российских юниоров, которым помогает, будучи вице-президентом Федерации тенниса России.

«У нас есть ребята, которые потенциально могут играть. Они хорошо оснащены технически. Но работы непочатый край. В связи с тем, что с нами произошло в последние 3,5 года, ребята не могут на регулярной основе выезжать в Европу и видеть, как развиваются их ровесники, к чему нужно стремиться. Да, мы выжимаем максимум из того, что перед нами стоит, через большие, титанические усилия, но этого пока что недостаточно, к сожалению. Но ещё раз говорю, что мы делаем всё возможное, чтобы ребята и девушки выезжали, соревновались, видели своих конкурентов. Ребята есть, но нужно работать», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Евгением Кафельниковым выйдет сегодня, 17 июня, в 12:00 мск.

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