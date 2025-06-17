«Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки». Соболенко о словах про Гауфф после финала «РГ»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что сожалеет о своих комментариях о своём уровне игры в матче с американкой Кори Гауфф после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Это было совершенно непрофессионально с моей стороны. Я позволила эмоциям взять верх над собой. Я очень сожалею о том, что сказала. Знаете, мы все совершаем ошибки. Я просто человек, который всё ещё познаёт жизнь.

Думаю, у всех бывают дни, когда мы теряем контроль. Разница в том, что за мной наблюдает мир. Я получаю гораздо больше ненависти за то, что сделала, чем другие люди», — приводит слова Соболенко TNT Sports.

В финале «РГ» Соболенко проиграла Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. На пресс-конференции разочарованная Арина, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне, и если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.