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Кафельников: в ФТР делаем всё возможное, чтобы поезд не уходил от нас очень далеко

Кафельников: в ФТР делаем всё возможное, чтобы поезд не уходил от нас очень далеко
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников обозначил главные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются российские юниоры.

«Основная сложность в отсутствии прямых перелётов на европейские турниры и сопутствующих этому моментах? Естественно. Кто бы что ни говорил, ситуация стала намного сложнее, чем была раньше. Но повторюсь, что мы стараемся, все понимают ситуацию, все делаем всё возможное. Делаем всё возможное, чтобы поезд не уходил от нас очень далеко, иначе потом будет в 10 раз сложнее вернуть нам прежние позиции, которые у нас были», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Евгением Кафельниковым вы можете прочитать на нашем сайте.

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