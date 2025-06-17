Кафельников оценил влияние отстранения российских сборных на прогресс юниоров

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, работающий сейчас вице-президентом Федерации тенниса России, Евгений Кафельников оценил влияние отстранения российских сборных в командных соревнованиях на прогресс юниоров.

«Насколько влияет наше отстранение в командных соревнованиях? Это всё взаимосвязано. То, что мы не можем на командные первенства Европы, мира выезжать командой. Всё, что связано с международными соревнованиями, очень полезно. Конечно, это сказывается. Но все всё прекрасно понимают, всю сложность ситуации. Поэтому работаем, стиснув зубы», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

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