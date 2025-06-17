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Соболенко призналась, что была «не очень умной» на пресс-конференции после финала «РГ»

Соболенко призналась, что была «не очень умной» на пресс-конференции после финала «РГ»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко восприняла критику за слова про поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от американки Кори Гауфф как урок.

«Я была слишком эмоциональной и не очень умной на той пресс-конференции. Потребовалось некоторое время, чтобы всё переосмыслить, подойти к этому с открытыми глазами и понять. Я многое поняла о себе. Почему я проиграла так много финалов? Это выводило на эмоции.

Так что я многому научилась. Прежде всего, одному: я всегда отношусь к своим соперницам с большим уважением — независимо от того, выигрываю я или проигрываю. Без этого уважения я бы не была там, где есть сегодня. Так что это был тяжёлый, но очень поучительный урок для меня», — приводит слова Соболенко TNT Sports.

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