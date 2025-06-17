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Арина Соболенко высказалась о настрое на Уимблдон-2025

Арина Соболенко высказалась о настрое на Уимблдон-2025
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим настроем на предстоящий Уимблдон-2025.

«У всех нас одна цель: выиграть турнир. За эти годы я приобрела большую уверенность в себе, но в то же время я поняла, что дело вовсе не в этом. Речь о том, насколько ты готова выйти на корт и бороться, даже когда дела идут не очень хорошо. О том, насколько ты готова сражаться за то, чего хочешь», — приводит слова Соболенко TNT Sports.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующей чемпионкой является чешка Барбора Крейчикова. Арина Соболенко не участвовала в Уимблдоне-2024 из-за травмы.

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