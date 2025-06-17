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Магдалена Френх назвала ключ к победе над Миррой Андреевой в Берлине

Магдалена Френх назвала ключ к победе над Миррой Андреевой в Берлине
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25-я ракетка мира польская теннисистка Магдалена Френх оценила победу над россиянкой Миррой Андреевой в первом круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия) — 2:6, 7:5, 6:0.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 17:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
2 		7 6
         
Магдалена Френх
25
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

«Всегда тяжело играть против игроков из первой десятки, особенно с Миррой. Она отличный боец, она играет в отличный теннис. Я с самого начала знала, что будет очень тяжёлый матч. Я старалась больше сосредоточиться на геймах на своей подаче, быть более терпеливой.

Пыталась быть более агрессивной со второго сета. Когда счёт был 5:5, 0-30, я сказала: «Давай, ты можешь лучше! Ты можешь что-то сделать, просто играй свободно». И это было ключом», — приводит слова Френх Tennis World USA.

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