Магдалена Френх назвала ключ к победе над Миррой Андреевой в Берлине

25-я ракетка мира польская теннисистка Магдалена Френх оценила победу над россиянкой Миррой Андреевой в первом круге турнира WTA-500 в Берлине (Германия) — 2:6, 7:5, 6:0.

«Всегда тяжело играть против игроков из первой десятки, особенно с Миррой. Она отличный боец, она играет в отличный теннис. Я с самого начала знала, что будет очень тяжёлый матч. Я старалась больше сосредоточиться на геймах на своей подаче, быть более терпеливой.

Пыталась быть более агрессивной со второго сета. Когда счёт был 5:5, 0-30, я сказала: «Давай, ты можешь лучше! Ты можешь что-то сделать, просто играй свободно». И это было ключом», — приводит слова Френх Tennis World USA.