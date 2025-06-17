Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: я не разговаривал с Синнером после финала, но могу представить, что он пережил

Алькарас: я не разговаривал с Синнером после финала, но могу представить, что он пережил
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, как трёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер восстановится от поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я не разговаривал с Янником после матча, но могу себе представить, что он пережил. Это был невероятный опыт, на самом деле. Мы друзья, но не настолько близки, чтобы постоянно общаться, хотя я понимаю, как ему было больно проиграть в Париже.

Самое лучшее в теннисе то, что он никогда не останавливается и даёт возможность сразу же отыграться. Нет времени размышлять о том, что произошло. Я убеждён, что Синнер вернется с силой и мотивацией, которых мы никогда не видели», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
«Были бессонные ночи». Синнер — о поражении в финале «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android