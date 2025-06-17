Алькарас: я не разговаривал с Синнером после финала, но могу представить, что он пережил

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, как трёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер восстановится от поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я не разговаривал с Янником после матча, но могу себе представить, что он пережил. Это был невероятный опыт, на самом деле. Мы друзья, но не настолько близки, чтобы постоянно общаться, хотя я понимаю, как ему было больно проиграть в Париже.

Самое лучшее в теннисе то, что он никогда не останавливается и даёт возможность сразу же отыграться. Нет времени размышлять о том, что произошло. Я убеждён, что Синнер вернется с силой и мотивацией, которых мы никогда не видели», — приводит слова Алькараса Punto de Break.