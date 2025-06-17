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Кафельников: кого-то из российских юниоров выделять персонально не хочу

Кафельников: кого-то из российских юниоров выделять персонально не хочу
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказался о российских юниорах.

«Кого-то выделять персонально из юниоров не хочу. Все проделывают огромную работу, у каждого есть свои личные тренеры, которые тоже вкладываются. Есть тренеры сборной команды, следящие за каждым возрастом. Все занимаются одним общим делом», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Кафельникову 51 год, он олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпион четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, победитель 53 турниров ATP (из них 27 в одиночном разряде).

Полную версию интервью с Евгением Кафельниковым вы можете прочитать на нашем сайте.

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