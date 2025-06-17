Кафельников рассказал о 15-летнем племяннике-теннисисте, являющемся его полным тёзкой

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников рассказал о тренировках своего племянника, являющегося его полным тёзкой.

«Работаем, тренируемся в поте лица. Стараемся улучшать свои позиции, набираться опыта. Это всё делаем, на месте не стоим. И вы не забывайте, что племяннику 15 лет, поэтому Куницын и Кафельников в своей возрастной группе номер один и номер два.

Сколько нужно подождать для оценки перспектив на профессиональном уровне? Год как минимум, думаю. В следующем году уже всё более-менее ясно станет. А к 18-19 годам нужно уже быть в первой сотне рейтинга. Как-то так», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Евгением Кафельниковым вы можете прочитать на нашем сайте.