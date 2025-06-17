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Кафельников — о Медведеве, Рублёве и Хачанове: будут в сотне ещё энное количество лет

Кафельников — о Медведеве, Рублёве и Хачанове: будут в сотне ещё энное количество лет
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Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказался о перспективах Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова в будущих сезонах.

«О завершении карьеры Медведеву, Рублёву и Хачанову в ближайшие годы думать рано? Смотря что делать. Быть в сотне, участвовать в турнирах «Большого шлема» они будут ещё энное количество лет. Что касается меня, то я слишком уважал себя и всё то, что отдал теннису, и ни в коем случае не хотел размазывать свои результаты», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артему Тайманову.

Полную версию интервью с Евгением Кафельниковым вы можете прочитать на нашем сайте.

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