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Карлос Алькарас обозначил фаворитов в борьбе за победу на Уимблдоне

Карлос Алькарас обозначил фаворитов в борьбе за победу на Уимблдоне
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Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал игроков, которых считает претендентами на победу на Уимблдоне-2025.

«Не думаю, что моя победа на «Ролан Гаррос» даёт мне психологическое преимущество над Синнером. Ожидаю, что он вернётся сильнее, чем когда-либо. Я знаю, что он хочет выиграть Уимблдон и может очень хорошо играть на этом покрытии, поэтому он будет мощным претендентом на победу в Лондоне.

Помимо Джоковича, есть много фаворитов [на титул Уимблдона]. Например, Зверев всегда рядом, есть молодые игроки большого мастерства, такие как Руне или Фис, например. Прелесть современного тенниса в том, что есть много игроков, которые могут добиться большого успеха», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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