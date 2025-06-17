Карлос Алькарас обозначил фаворитов в борьбе за победу на Уимблдоне

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал игроков, которых считает претендентами на победу на Уимблдоне-2025.

«Не думаю, что моя победа на «Ролан Гаррос» даёт мне психологическое преимущество над Синнером. Ожидаю, что он вернётся сильнее, чем когда-либо. Я знаю, что он хочет выиграть Уимблдон и может очень хорошо играть на этом покрытии, поэтому он будет мощным претендентом на победу в Лондоне.

Помимо Джоковича, есть много фаворитов [на титул Уимблдона]. Например, Зверев всегда рядом, есть молодые игроки большого мастерства, такие как Руне или Фис, например. Прелесть современного тенниса в том, что есть много игроков, которые могут добиться большого успеха», — приводит слова Алькараса Punto de Break.