«Не то, что хочется читать после поражения». Бултер — об угрозах убийством от ставочников

39-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер высказалась об обилии негативных комментариев, которые регулярно получает после поражений и даже после побед в матчах от людей, занимающихся ставками.

Бултер показала ряд сообщений, которые получила после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025:

«Надеюсь, у тебя будет рак».

«Я разгромлю могилу своей бабушки, если она не умрёт к завтрашнему дню».

«Свечи и гроб для всей твоей семьи».

«Иди к чёрту, я проиграл деньги, которые мне прислала мама».

«В самом начале моей карьеры я принимала всё на личный счёт. Особенно комментарии по поводу внешности. Кажется, их становится больше, да и уровень высказываний тоже растёт. Сейчас, похоже, нет никаких границ.

Судя по тому, что я вижу сейчас, сообщений так много, что просто невозможно на все реагировать. Как теннисистка я хочу поддержать и защитить молодых игроков и попытаться найти решение этой проблемы.

Что касается угроз убийством, это просто не то, что хочется читать сразу после болезненного поражения. Зачастую такие сообщения приходят и после победы», — приводит слова Бултер Yahoo Sports.