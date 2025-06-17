Диана Шнайдер — Донна Векич: онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Берлине
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Сегодня, 17 июня, проходит второй игровой день травяного турнира категории WTA-500. В рамках первого круга пройдёт матч 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер и хорватки Донны Векич, занимающей 22-ю строчку мирового рейтинга WTA.
Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:00 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Донна Векич
Д. Векич
По личным встречам равенство — 1-1. Диана выиграла в прошлом году на траве в финале Бад-Хомбурга (6:3, 2:6, 6:3), а Донна была сильнее в этом сезоне на харде Australian Open — 7:6, 6:7, 7:5.
Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
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