Дарья Касаткина проиграла Ван Синьюй в первом круге турнира в Берлине
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49-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (16-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:35 МСК
49
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
16
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Синьюй выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Ван Синьюй поспорит со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
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