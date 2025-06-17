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Ван Синьюй — Дарья Касаткина, результат матча 17 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 500 Берлин

Дарья Касаткина проиграла Ван Синьюй в первом круге турнира в Берлине
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49-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (16-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:35 МСК
Ван Синьюй
49
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Дарья Касаткина
16
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Синьюй выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Ван Синьюй поспорит со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

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