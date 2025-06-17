Рублёв в двух сетах обыграл Офнера на старте травяного турнира в Галле
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14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл квалифаера Себастьяна Офнера из Австрии (122-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российского теннисиста.
Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:40 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
122
Себастьян Офнер
С. Офнер
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Рублёв выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Офнера восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Галле Рублёв, получивший четвёртый номер посева, сыграет против победителя пары Педро Мартинес Портеро (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
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