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Андрей Рублёв — Себастьян Офнер, результат матча 17 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира в Галле

Рублёв в двух сетах обыграл Офнера на старте травяного турнира в Галле
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14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл квалифаера Себастьяна Офнера из Австрии (122-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:40 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Офнер
122
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Рублёв выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Офнера восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Галле Рублёв, получивший четвёртый номер посева, сыграет против победителя пары Педро Мартинес Портеро (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

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