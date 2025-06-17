Рублёв в двух сетах обыграл Офнера на старте травяного турнира в Галле

14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл квалифаера Себастьяна Офнера из Австрии (122-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Рублёв выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Офнера восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Галле Рублёв, получивший четвёртый номер посева, сыграет против победителя пары Педро Мартинес Портеро (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).