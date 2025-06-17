Рублёв одержал первую победу на травяном покрытии с 2023 года

14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв одержал свою первую победу на травяном покрытии почти за два года.

Сегодня, 17 июня, Рублёв обыграл австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) со счётом 6:3, 6:4. Таким образом, Рублёв выиграл свой первый матч на траве с 2023 года.

В сезоне-2024 Рублёв проиграл обе игры на травяных турнирах: сначала в первом круге в Галле уступил американцу Маркосу Гирону, затем на старте «Уимблдона» потерпел поражение от аргентинца Франсиско Комесаньи. До победы над Офнером последний успех Рублёва на траве датирован 9 июля 2023 года, когда россиянин в пяти сетах переиграл Александра Бублика из Казахстана в 1/8 финала Уимблдона.

Во втором круге турнира в Галле Рублёв, получивший четвёртый номер посева, сыграет против победителя пары Педро Мартинес Портеро (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).