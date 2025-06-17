26-й номер рейтинга ATP не сыграет на Уимблдоне-2025

26-я ракетка мира американец Себастьян Корда снялся с Уимблдона-2025.

В основной сетке турнира его заменит американец Кристофер Юбэнкс, который занимает 108-ю строчку мужского мирового рейтинга.

Лучший результат Корды на Уимблдоне — выход в четвёртый круг турнира 2021 года. Юбэнкс на Уимблдоне-2023 доходил до четвертьфинала.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).