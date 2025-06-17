Наоми Осака: всё ещё пытаюсь найти себя и/или понять, кто я

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 57-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обратилась к своим подписчиком с животрепещущим вопросом по поводу поиска себя.

«Думаю, что я всё ещё пытаюсь найти себя и/или понять, кто я. Может ли кто-то старше меня ответить: это постоянная внутренняя борьба или это то, что мы однажды волшебным образом поймём?» — написала Осака на личной странице в социальных сетях.

В эти минуты Наоми Осака играет матч первого круга на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) с россиянкой Людмилой Самсоновой. Японка выиграла первый сет со счётом 6:3.