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Давидович-Фокина снялся с турнира в Лондоне, где должен был играть с Алькарасом

Давидович-Фокина снялся с турнира в Лондоне, где должен был играть с Алькарасом
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28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он должен был встретиться с пятикратным победителем турниров «Большого шлема», своим соотечественником Карлосом Алькарасом.

В сетке Давидович-Фокину заменит лаки-лузер Адам Уолтон из Австралии. Его матч с Алькарасом состоится сегодня, 17 июня.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.

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