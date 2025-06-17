Эванс — о жалобах на расписание: ребята играют ради того, чтобы получить денежный бонус

199-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о жалобах игроков на теннисный календарь, заявив, что теннисисты должны радоваться большому количеству возможностей играть на турнирах.

«Прежде всего, мы находимся в выгодном положении. Когда я слышу жалобы о расписании, ребятам не нужно играть каждую неделю. Есть право не играть. Они играют ради того, чтобы получить денежный бонус в конце сезона.

Нам нужно осторожнее жаловаться на то, что у нас так много работы. Это же хорошо, в мире есть люди, которым её трудно найти. Нам можно брать недели отпуска. Мы независимые работники и можем взять неделю перерыва», — приводит слова Эванса Tennis World USA.