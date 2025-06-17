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Педро Мартинес Портеро — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 17 июня 2025, счет 0:2, 1-й круг турнира в Галле

Определился соперник Рублёва во втором круге травяного турнира в Галле
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63-я ракетка мира аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл испанца Педро Мартинеса Портеро (54-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу аргентинца.

Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
54
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Томас Мартин Этчеверри
63
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Этчеверри выполнил девять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Портеро один эйс, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Галле Этчеверри сыграет против россиянина Андрея Рублёва, который ранее сегодня победил австрийца Себастьяна Офнера.

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