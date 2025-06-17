Определился соперник Рублёва во втором круге травяного турнира в Галле

63-я ракетка мира аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл испанца Педро Мартинеса Портеро (54-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу аргентинца.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Этчеверри выполнил девять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Портеро один эйс, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Галле Этчеверри сыграет против россиянина Андрея Рублёва, который ранее сегодня победил австрийца Себастьяна Офнера.