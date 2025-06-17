Людмила Самсонова в волевой борьбе обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг Берлина

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она одержала волевую победу над четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой (57-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время Самсонова выполнила 14 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Осаки пять эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира в Берлине Людмила Самсонова сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.