«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису серии Luzhniki Open

«Лужники» запускают первую серию парных любительских турниров по большому теннису, которые будут проходить каждую субботу на территории летних кортов Дворца тенниса «Лужники» в Москве.

В Luzhniki Open смогут принять участие игроки-любители разного уровня: с соревновательным опытом или без него, до игроков с опытом, близким к полупрофессиональному уровню теннисного мастерства.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

В турнире будет выступать до 48 участников, у каждого — пять игр за день, формат — парный с различными разрядами: мужской, женский, микст и смешанный.

Правила участия: при регистрации на турнир определяется опыт игроков, в соответствии с которым каждому спортсмену выбирают партнёра.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

На официальном сайте Luzhniki Open для игроков появится расписание и фотографии с каждого дня события. На время проведения турниров для участников предусмотрена зона отдыха с напитками и снеками, а на

территории Дворца тенниса — раздевалки, парковки и рестораны. Каждый турнир завершается награждением победителей и призёров и вечеринкой под dj-сеты.

Информация о турнирах, расписании и условиях участия доступна на официальном сайте Luzhniki Open.