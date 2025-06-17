Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису серии Luzhniki Open

«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису серии Luzhniki Open
Аудио-версия:
Комментарии

«Лужники» запускают первую серию парных любительских турниров по большому теннису, которые будут проходить каждую субботу на территории летних кортов Дворца тенниса «Лужники» в Москве.

В Luzhniki Open смогут принять участие игроки-любители разного уровня: с соревновательным опытом или без него, до игроков с опытом, близким к полупрофессиональному уровню теннисного мастерства.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

В турнире будет выступать до 48 участников, у каждого — пять игр за день, формат — парный с различными разрядами: мужской, женский, микст и смешанный.

Правила участия: при регистрации на турнир определяется опыт игроков, в соответствии с которым каждому спортсмену выбирают партнёра.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

На официальном сайте Luzhniki Open для игроков появится расписание и фотографии с каждого дня события. На время проведения турниров для участников предусмотрена зона отдыха с напитками и снеками, а на
территории Дворца тенниса — раздевалки, парковки и рестораны. Каждый турнир завершается награждением победителей и призёров и вечеринкой под dj-сеты.

Информация о турнирах, расписании и условиях участия доступна на официальном сайте Luzhniki Open.

Материалы по теме
Кафельников предлагает давать очки за победы над топами. Нужна ли революция в теннисе?
Кафельников предлагает давать очки за победы над топами. Нужна ли революция в теннисе?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android