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Алекс де Минор — Иржи Легечка, результат матча 17 июня 2025, счет 0:2, 1-й круг турнира в Лондоне

Де Минор проиграл Легечке в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне
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12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор проиграл чеху Иржи Легечке (30-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу чешского теннисиста.

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 14:10 МСК
Алекс де Минор
12
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Легечка выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету пятого сеяного де Минора пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Лондоне Легечка сыграет против победителя пары Габриэль Диалло (Канада) — Билли Харрис (Великобритания, WC).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.

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