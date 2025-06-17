Де Минор проиграл Легечке в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне

12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор проиграл чеху Иржи Легечке (30-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу чешского теннисиста.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Легечка выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету пятого сеяного де Минора пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Лондоне Легечка сыграет против победителя пары Габриэль Диалло (Канада) — Билли Харрис (Великобритания, WC).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.