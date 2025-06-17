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Стали известны 14 пар, которые сыграют в смешанном парном разряде на US Open — 2025

Стали известны 14 пар, которые сыграют в смешанном парном разряде на US Open — 2025
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Организаторы US Open опубликовали составы пар на турнир смешанного парного разряда 2025 года. В соревнованиях примут участие два российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев, они сыграют в паре.

Фото: Состав микст-турнира US Open — 2025

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета будут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.

Финал пройдёт в более классическом варианте, в первых двух сетах команды будут играть до шести выигранных геймов (без «больше-меньше»).

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