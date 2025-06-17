Чжэн Циньвэнь снялась с турнира в Берлине. В 1-м круге она должна была играть с Рыбакиной

Четвёртая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В первом круге она должна была встретиться с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной из Казахстана (11-й номер рейтинга).

В сетке место Циньвэнь займёт лаки-лузер, 33-я ракетка мира американка Эшлин Крюгер. Её матч с Еленой Рыбакиной состоится сегодня, 17 июня.

Соревнования в Берлине проходят с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет € 925 661. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.