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«Ягодицы и бёдра уже устали». Арина Соболенко — об игре на травяном покрытии

«Ягодицы и бёдра уже устали». Арина Соболенко — об игре на травяном покрытии
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возвращении на травяное покрытие после грунтового сезона.

«Я люблю траву, особенно после грунта. Там приходится бороться за каждое очко, а на траве всё происходит немного быстрее, и это мне нравится. Правда, график очень плотный, после «Ролан Гаррос» едва успеваешь восстановиться, а возможностей почувствовать траву перед Уимблдоном не так много.

Было очень важно приехать сюда и потренироваться, вспомнить, как двигаться по траве. Это сложно, ягодицы и бёдра уже устали. Мы извлекли урок из того, что произошло в прошлом году, я чувствую себя физически подтянутой, сильной и надеюсь, что ничего подобного больше не повторится», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В 2024 году Соболенко получила травму во время травяного отрезка сезона, из-за чего была вынуждена пропустить Уимблдон.

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