Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона-2025 в одиночном разряде. В основной сетке его заменит 95-я ракетка мира американец Итан Куинн.

Кирьос не выступал во время грунтового сезона. Он объявлял о пропуске травяного отрезка в начале июня, но официально снялся с Уимблдона сейчас.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).