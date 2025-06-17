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Ник Кирьос снялся с Уимблдона-2025

Ник Кирьос снялся с Уимблдона-2025
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Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона-2025 в одиночном разряде. В основной сетке его заменит 95-я ракетка мира американец Итан Куинн.

Кирьос не выступал во время грунтового сезона. Он объявлял о пропуске травяного отрезка в начале июня, но официально снялся с Уимблдона сейчас.

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).

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