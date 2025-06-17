Попырин обыграл Вукича на старте турнира в Лондоне в матче с двумя тай-брейками
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21-я ракетка мира Алексей Попырин из Австралии обыграл соотечественника Александара Вукича (81-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (9:11), 7:6 (7:3) в пользу Попырина.
Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 14:10 МСК
21
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 9
|7 7
|
|7 11
|6 3
83
Александар Вукич
А. Вукич
Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время Попырин выполнил 19 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Вукича 13 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге турнира в Лондоне Попырин сыграет против победителя пары Дженсон Бруксби (США, SR) — Джек Дрейпер (Великобритания, 2).
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