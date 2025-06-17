Попырин обыграл Вукича на старте турнира в Лондоне в матче с двумя тай-брейками

21-я ракетка мира Алексей Попырин из Австралии обыграл соотечественника Александара Вукича (81-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Лондоне (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (9:11), 7:6 (7:3) в пользу Попырина.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. За это время Попырин выполнил 19 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Вукича 13 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира в Лондоне Попырин сыграет против победителя пары Дженсон Бруксби (США, SR) — Джек Дрейпер (Великобритания, 2).