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Джек Дрейпер – Дженсон Бруксби, результат матча 17 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP 500 в Лондоне

Дрейпер разгромил Бруксби на старте травяного турнира в Лондоне
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер успешно начал травяной сезон-2025.

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 15:45 МСК
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

В матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Дрейпер (2) со счётом 6:3, 6:1 разгромил 149-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.

Встреча Дрейпера с Бруксби продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Джек восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дженсона два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Дрейпера в Лондоне станет 21-я ракетка мира из Австралии Алексей Попырин.

Сетка турнира ATP-500 в Лондоне (2025)
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