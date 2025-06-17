Дрейпер разгромил Бруксби на старте травяного турнира в Лондоне

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер успешно начал травяной сезон-2025.

В матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Дрейпер (2) со счётом 6:3, 6:1 разгромил 149-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.

Встреча Дрейпера с Бруксби продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Джек восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дженсона два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Дрейпера в Лондоне станет 21-я ракетка мира из Австралии Алексей Попырин.