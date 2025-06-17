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Маркета Вондроушова — Мэдисон Киз, результат матча 17 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 500 Берлин

Маркета Вондроушова обыграла Мэдисон Киз на старте турнира WTA-500 в Берлине
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Чемпионка Уимблдона-2023, 164-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине. На старте турнира она обыграла шестую ракетку мира американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 15:35 МСК
Маркета Вондроушова
164
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 8
5 		6 6
         
Мэдисон Киз
6
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. За это время Киз выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Вондроушова три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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