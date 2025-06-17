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«Не могу избавиться от этого парня». Дрейпер — о первой победе на арене Маррея

«Не могу избавиться от этого парня». Дрейпер — о первой победе на арене Маррея
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер пошутил о своём легендарном соотечественнике Энди Маррее после выхода во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне.

В матче первого круга Дрейпер (2) со счётом 6:3, 6:1 разгромил 149-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.

Лондон (м). 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 15:45 МСК
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

— Что думаешь насчёт первой победы на корте, который назван в честь твоего хорошего друга Энди Маррея?
— Всё никак не могу избавиться от этого парня (смеётся). Энди — невероятный. Он меня очень вдохновляет. Без него я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Помню, как приезжал сюда, когда был моложе, и наблюдал, как он выигрывает этот турнир. Просто потрясающий человек, с которым приятно завязать знакомство. Я определённо скучаю по встречам с ним в рамках тура. В то же время, надеюсь, мы ещё увидимся. Кто знает? Может быть, я скоро его увижу. Спасибо, Энди. Этот корт определённо заслуживает того, чтобы его назвали в твою честь, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Основную арену турнира в Лондоне переименовали в честь Маррея в 2025 году. Энди часто подшучивает над своим юным соотечественником и хвалит Дрейпера, с которым, в частности, играл вместе в рамках Кубка Дэвиса.

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