«Не могу избавиться от этого парня». Дрейпер — о первой победе на арене Маррея

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер пошутил о своём легендарном соотечественнике Энди Маррее после выхода во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне.

В матче первого круга Дрейпер (2) со счётом 6:3, 6:1 разгромил 149-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.

— Что думаешь насчёт первой победы на корте, который назван в честь твоего хорошего друга Энди Маррея?

— Всё никак не могу избавиться от этого парня (смеётся). Энди — невероятный. Он меня очень вдохновляет. Без него я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Помню, как приезжал сюда, когда был моложе, и наблюдал, как он выигрывает этот турнир. Просто потрясающий человек, с которым приятно завязать знакомство. Я определённо скучаю по встречам с ним в рамках тура. В то же время, надеюсь, мы ещё увидимся. Кто знает? Может быть, я скоро его увижу. Спасибо, Энди. Этот корт определённо заслуживает того, чтобы его назвали в твою честь, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Основную арену турнира в Лондоне переименовали в честь Маррея в 2025 году. Энди часто подшучивает над своим юным соотечественником и хвалит Дрейпера, с которым, в частности, играл вместе в рамках Кубка Дэвиса.