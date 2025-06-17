Дрейпер — о старте травяного сезона: мне нравилось лежать дома в своей постели

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил начало травяного сезона-2025. В матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Дрейпер (2) со счётом 6:3, 6:1 разгромил 149-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.

«Моя подготовка оказалась не идеальной. Было несколько мелочей. После долгого сезона на грунтовых кортах я не успел уделить много времени траве в попытках адаптироваться к этому покрытию. А это непростая задача. Мне нравилось лежать дома в своей постели», — сказал Дрейпер после матча.

Следующим соперником Дрейпера на турнире в Лондоне станет 21-я ракетка мира из Австралии Алексей Попырин.