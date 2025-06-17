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«Вперёд, Янник, вперёд!» Болельщик в Галле демонстративно поддержал соперника Синнера

«Вперёд, Янник, вперёд!» Болельщик в Галле демонстративно поддержал соперника Синнера
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На травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) один из болельщиков демонстративно поддерживал соперника трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

В своём первом матче на траве в сезоне-2025 Синнер (1) встречается со 138-й ракеткой мира из Германии Янником Ханфманом.

Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		1
5 		0
         
Янник Ханфман
138
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

В первом сете матча на подаче Ханфмана в трансляцию попала одна из кричалок болельщика.

«Вперёд, Янник, вперёд! Я имею в виду Янника Ханфмана!» — выкрикнул какой-то мужчина в толпе, которая после этого рассмеялась. Зритель явно хотел показать, что поддерживает местного спортсмена.

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