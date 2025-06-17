«Вперёд, Янник, вперёд!» Болельщик в Галле демонстративно поддержал соперника Синнера
Поделиться
На травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) один из болельщиков демонстративно поддерживал соперника трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.
В своём первом матче на траве в сезоне-2025 Синнер (1) встречается со 138-й ракеткой мира из Германии Янником Ханфманом.
Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:05 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
138
Янник Ханфман
Я. Ханфман
В первом сете матча на подаче Ханфмана в трансляцию попала одна из кричалок болельщика.
«Вперёд, Янник, вперёд! Я имею в виду Янника Ханфмана!» — выкрикнул какой-то мужчина в толпе, которая после этого рассмеялась. Зритель явно хотел показать, что поддерживает местного спортсмена.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июня 2025
-
17:57
-
17:52
-
17:43
-
17:31
-
17:27
-
17:10
-
16:47
-
16:40
-
16:31
-
16:00
-
15:56
-
15:37
-
15:29
-
15:27
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
14:55
-
14:46
-
14:25
-
14:20
-
14:16
-
14:16
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:01
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:59
-
11:46
-
11:10