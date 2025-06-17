«Вперёд, Янник, вперёд!» Болельщик в Галле демонстративно поддержал соперника Синнера

На травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) один из болельщиков демонстративно поддерживал соперника трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

В своём первом матче на траве в сезоне-2025 Синнер (1) встречается со 138-й ракеткой мира из Германии Янником Ханфманом.

В первом сете матча на подаче Ханфмана в трансляцию попала одна из кричалок болельщика.

«Вперёд, Янник, вперёд! Я имею в виду Янника Ханфмана!» — выкрикнул какой-то мужчина в толпе, которая после этого рассмеялась. Зритель явно хотел показать, что поддерживает местного спортсмена.