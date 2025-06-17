Шаповалов на тай-брейке одолел Умбера на старте травяного турнира в Галле

31-я ракетка мира из Канады Денис Шаповалов вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 522 220.

В матче первого круга Шаповалов со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) обыграл 20-ю ракетку мира из Франции Уго Умбера (6).

Встреча Шаповалова с Умбером продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках Денис восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Уго 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Шаповалова в Галле станет 24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли.