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Денис Шаповалов – Уго Умбер, результат матча 17 июня 2025, счет 2:1, 1-й круг ATP 500 в Галле

Шаповалов на тай-брейке одолел Умбера на старте травяного турнира в Галле
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31-я ракетка мира из Канады Денис Шаповалов вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 522 220.

Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 15:10 МСК
Уго Умбер
20
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Денис Шаповалов
31
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

В матче первого круга Шаповалов со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) обыграл 20-ю ракетку мира из Франции Уго Умбера (6).

Встреча Шаповалова с Умбером продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках Денис восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Уго 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Шаповалова в Галле станет 24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли.

Сетка турнира ATP-500 в Галле (2025)
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