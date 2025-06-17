Шаповалов на тай-брейке одолел Умбера на старте травяного турнира в Галле
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31-я ракетка мира из Канады Денис Шаповалов вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 522 220.
Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 15:10 МСК
20
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
31
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
В матче первого круга Шаповалов со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) обыграл 20-ю ракетку мира из Франции Уго Умбера (6).
Встреча Шаповалова с Умбером продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках Денис восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Уго 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующим соперником Шаповалова в Галле станет 24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли.
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