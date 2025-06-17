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Дрейпер: Queen’s Club в Лондоне — один из лучших турниров в мире

Дрейпер: Queen’s Club в Лондоне — один из лучших турниров в мире
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил организацию турнира Queen’s Club, который проходит в Лондоне (Великобритания) c 16 по 22 июня.

«Корты в хорошем состоянии. Удивительно, ведь девушки тоже сыграли здесь, в Лондоне. Queen's — один из лучших турниров в мире… Я очень рад снова сыграть на центральном корте в этом сезоне», — сказал Дрейпер после матча.

В матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) Дрейпер со счётом 6:3, 6:1 разгромил 149-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби. Ранее на тех же кортах прошёл турнир категории WTA-500. Его чемпионкой стала 43-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария.

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