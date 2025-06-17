Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас рассказал, какие эмоции у него вызывает пахлава

Стефанос Циципас рассказал, какие эмоции у него вызывает пахлава
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, поделившись впечатлениями от фирменного восточного десерта — пахлавы.

«Пахлава — это не только десерт, но и целое испытание на терпение между слоями», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее 25-я ракетка мира Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге он победил итальянца Лучано Дардери (56-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). За выход в четвертьфинал турнира в Галле Циципас поборется с американцем Алексом Михельсеном.

Материалы по теме
Фото
«Горану не хватает бузуки и фраппе». Циципас отреагировал на пост Иванишевича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android