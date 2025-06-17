Стефанос Циципас рассказал, какие эмоции у него вызывает пахлава

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, поделившись впечатлениями от фирменного восточного десерта — пахлавы.

«Пахлава — это не только десерт, но и целое испытание на терпение между слоями», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее 25-я ракетка мира Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В первом круге он победил итальянца Лучано Дардери (56-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). За выход в четвертьфинал турнира в Галле Циципас поборется с американцем Алексом Михельсеном.