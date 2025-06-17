«Всегда так тяжело». Андрей Рублёв оценил свою первую победу на траве в 2025 году

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на травяном турнире категории ATP-500 в Галле. В матче первого круга он обыграл 122-ю ракетку мира из Австрии Себастьяна Офнера (6:3, 6:4).

«Это был мой первый матч на траве, моя первая практика на центральном корте. Нам не удалось потренироваться здесь перед первой встречей. Так что, конечно, было сложно. Это тяжело. Всегда так. Поэтому я долгое время не мог почувствовать мяч, во мне не было уверенности. Мне повезло, что моя подача летела хорошо и я неплохо принимал первую подачу Себи. Это всё мне очень помогло.

В важные моменты первого сета я несколько раз подал хорошо и сумел обыграть его. Это придало мне немного уверенности, второй сет прошёл в похожем ключе», — сказал Рублёв в интервью на корте.