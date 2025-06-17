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Янник Синнер – Янник Ханфман, результат матча 17 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP 500 Галле

Янник Синнер вышел во второй круг турнира в Галле, где сразится с Бубликом
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно начал травяной сезон-2025.

Галле. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 17:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Янник Ханфман
138
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

В матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) Синнер (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 138-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана (Q).

Встреча Синнера с Ханфманом продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Синнер 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ханфмана четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик, которого Янник ранее с «баранкой» обыграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

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