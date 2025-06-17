Янник Синнер вышел во второй круг турнира в Галле, где сразится с Бубликом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно начал травяной сезон-2025.
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В матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) Синнер (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 138-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана (Q).
Встреча Синнера с Ханфманом продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Синнер 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ханфмана четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Синнера в Галле станет 45-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик, которого Янник ранее с «баранкой» обыграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.
- 17 июня 2025
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