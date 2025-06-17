«Пыталась бороться до конца». Самсонова оценила победу над Осакой в Берлине
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала выход во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она одержала волевую победу над четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой (57-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2025, вторник. 12:40 МСК
57
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|4
|
|7 7
|6
20
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
«Я просто пыталась бороться до конца. Сказала себе, что до последнего мяча буду стараться играть в свою игру», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.
Во втором круге турнира в Берлине Людмила Самсонова сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
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