«Пыталась бороться до конца». Самсонова оценила победу над Осакой в Берлине

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала выход во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она одержала волевую победу над четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой (57-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

«Я просто пыталась бороться до конца. Сказала себе, что до последнего мяча буду стараться играть в свою игру», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

Во втором круге турнира в Берлине Людмила Самсонова сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.